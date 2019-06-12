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  • 12.06.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:42

2019 İşte Diyanet takvimi...

Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nın tarihi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle "" sorusu internette çok araştırılıyor. Peki, İşte 2019 yılı Diyanet takvimi...

Kurban bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından Kurban Bayramı'nın tarihi internette merak konusu oldu. Vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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