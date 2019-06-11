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  • 12.06.2019 06:38
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 06:43

Son dakika: 'de korkunç kaza! TIR, kamyon, minibüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

- Ankara karayolunda TIR, kamyon ve minibüs birbirine girdi. Kaza sonrası çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edilirken ilk belirlemelere göre minibüste bulunan iki kişinin öldüğü, araçlarda bulunan 16 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

'de tır, kamyon ve minibüsün karıştığı nda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BVJ plakalı minibüs ve 38 EJ 763 plakalı kamyon ile Kenan Küçükkaya idaresindeki 55 ALT 07 plakalı tır Kırıkkale-Ankara kara yolunun yüksek hızlı tren köprüsü inşaatının yapıldığı bölgede çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüs içerisinde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada tır sürücüsü Küçükkaya, Emine ve Zeliha Nur, Yusuf Buğra ve Murat Gömeç, Yeşim, Dursun Ali ve Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra ve Yaren Damat, Kıymet Arslan, Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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