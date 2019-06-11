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  • 11.06.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 11:11

sahibini karşısında görünce duygusal anlar yaşandı

'ta bir hafta önce sahiplendiği ailenin yanından kaybolan köpek, kendisini sahiplenen aileyi karşısında görünce duygu dolu anlar yaşandı. anı cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre 'ta yaşayan bir çift, bir süre önce sokak köpeğini sahiplenerek adını da 'Leo' koydu. Ancak köpek evin önündeyken kayboldu. Bunun üzerine köpeği aramaya koyulan aile, köpeğin Bartın'da bir restoran önünde olduğu haberini alınca köpeğin bulunduğu yere gitti.

Kemerköprü Mahallesi'nde köpeği gören aileyle köpek arasında duygu dolu anlar yaşandı.



anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Sahiplerini karşısında gören köpek ise yaşadığı heyecanla sahibinin üzerine atladı. O anlara şahit olanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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