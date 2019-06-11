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  • 11.06.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 11:48

'da ortalık karıştı! Kalaslarla birbirlerine acımasızca saldırdılar

'da aralarında daha önceden yaşanan bir husumet olduğu belirtilen Suriyeli iki aile sokak ortasında birbirine girdi. Esenyurt'ta yaşanan kavgada vücuduna kalasla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul, Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalasla yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki aile üyeleri arasında kavga çıktı.

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