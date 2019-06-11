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'da annesine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciyi demir sopayla böyle dövdü

Taksiciye demir sopalı dayak kameraya takıldı. Olay geçtiğimiz hafta 'da yaşandı. Dilek Ş. 'ndeki evine gitmek için 'den Mazlum Ö.'nün kullandığı taksiye bindi. Şoförün sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan kadın "Yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim" dedi ve beklemesini istedi...

Sar'kan'tılık!

Taksiciye demir sopalı dayak kameraya takıldı. Olay geçtiğimiz hafta 'da yaşandı. Dilek Ş. 'ndeki evine gitmek için 'den Mazlum Ö.'nün kullandığı taksiye bindi. Şoförün sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan kadın "Yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim" dedi ve beklemesini istedi. Mazlum Ö.'nün kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Dilek Ş. durumu oğlu Umut T.'ye anlattı. Genç adam, demir sopayla taksiciyi dövmeye başladı. Genç adam, gözaltına alınırken, taksici ise hastaneye kaldırıldı.

Taksici Mazlum Ö. sözlü taciz olayını kabul etmedi. Ö., "Aramızda böyle bir olay yaşanmadı" iddiasında bulundu.

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