Taksiciye demir sopalı dayak kameraya takıldı. Olay geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşandı. Dilek Ş. Beylikdüzü'ndeki evine gitmek için Bakırköy'den Mazlum Ö.'nün kullandığı taksiye bindi. Şoförün sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan kadın "Yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim" dedi ve beklemesini istedi. Mazlum Ö.'nün kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Dilek Ş. durumu oğlu Umut T.'ye anlattı. Genç adam, demir sopayla taksiciyi dövmeye başladı. Genç adam, gözaltına alınırken, taksici ise hastaneye kaldırıldı.

Taksici Mazlum Ö. sözlü taciz olayını kabul etmedi. Ö., "Aramızda böyle bir olay yaşanmadı" iddiasında bulundu.