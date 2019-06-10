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  • 11.06.2019 02:12
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 02:12

'de baba dehşeti! İki kızını...

'de bir kişinin, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi. Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen baba, olay yerinde gözaltına alındı.

İzmir'de baba dehşeti!

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S'yi (16) tüfekle vurulmuş halde buldu. Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen baba, olay yerinde gözaltına alındı.


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