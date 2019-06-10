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  • 10.06.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:30

'ta aile sağlığı merkezi kurşunlandı

'ta Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Sivas Huzur Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü gecesi pompalı tüfekle Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne ateş açtı.

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