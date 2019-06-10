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  • 10.06.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:05

Arnavutköy'de otobüsü yaptı: 2 yaralı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan otobüsü daha sonra tarlaya girdi. da otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken bir kadın ile çocuk hafif şekilde yaralandı.

'de yapan otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Hadımköy- Caddesi Esenyurt istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan İETT otobüsü daha sonra tarlaya girdi.

Kazada otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken bir kadın ile çocuk hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. 2 yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolcular arkadan gelen başka otobüslere binerek yollarına devam etti.





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