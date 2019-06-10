Sarı lacivert aşk

Afyonkarahisar'da Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özdemir (36), çocukluğundan bu yana yapmak istediği 'Fenerbahçeli ev' hayalini gerçekleştirdi. 2 katlı evi geçen yıl tamamlayan Özdemir, evi baştan sona sarı lacivert renklere boyattı. Evin dışına takımının kuruluş yılı olan '1907' ile 'Fenerbahçe' yazdıran genç adam, evin çatısına da özel olarak getirttiği sarı ve lacivert renkli kiremitlerle 'FB' yazdırdı.
- Yaşam
- 10.06.2019
- Gazete
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