Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.06.2019 02:08
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 02:08

'da !

'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen da 2 kişi yaralandı. Kavganın ardından polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topal Caddesi'nde karşılaşan ve alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ü. ile Musa K, tartıştı.

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla ya dönüşen olayda Ali ve Kemal Ü. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından 'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kemal Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavganın ardından polis 5 kişiyi gözaltına aldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞanlıurfa'da silahlı kavga!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri