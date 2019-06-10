Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.06.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 17:59

Ödül 40 bin! ipucu sorusu: ? 10 Haziran Mini Hadi yarışması

ipucu sorusu yayınlandı. Mini Hadi olarak ekranlara gelen yarışmanın bugünkü 20.30 yarışmasında ipucu sorusu kutup ayılarından geliyor. Bilindiği üzere kutup ayıları -45 derece soğukta bile dayanıklı olurlar. Hadi ise bu kutup ayılarının nerede yaşadıklarını sordu. Peki, ?

Kutup ayıları nerede yaşıyor?

10 Haziran Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin bugünkü yarışması için ipucu sorusu kutup ayılarından geliyor. Kutup ayılarının nerede yaşadığı bilgisi, ipucu sorusunda yer aldı. Ödül ise 40 bin TL olacak. Peki, Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Kutup ayıları nerede yaşıyor? İşte 10 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (10 HAZİRAN 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "40.000 TL ödüllü Mini hadi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz ise dünyanın karada yaşayan en büyük etçilleri olan kutup ayıları ile ilgili sevgili hadiciler. -45 derece soğukta bile dayanıklı oldukları bilinen kutup ayılarının nerede yaşadıklarını biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÖdül 40 bin! Hadi ipucu sorusu: Kutup ayıları nerede yaşıyor? 10 Haziran Mini Hadi yarışması
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri