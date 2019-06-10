10 Haziran Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin bugünkü yarışması için ipucu sorusu kutup ayılarından geliyor. Kutup ayılarının nerede yaşadığı bilgisi, ipucu sorusunda yer aldı. Ödül ise 40 bin TL olacak. Peki, Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Kutup ayıları nerede yaşıyor? İşte 10 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (10 HAZİRAN 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "40.000 TL ödüllü Mini hadi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz ise dünyanın karada yaşayan en büyük etçilleri olan kutup ayıları ile ilgili sevgili hadiciler. -45 derece soğukta bile dayanıklı oldukları bilinen kutup ayılarının nerede yaşadıklarını biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...