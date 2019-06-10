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  • 10.06.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:06

'da akılalmaz sı: Parmağı koptu

'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan ta oyuncağın vagonu koptu. da 15 yaşındaki bir çocuğun parmağı koptu.

Lunapark faciası! Parmağı koptu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan a giden 15 yaşındaki H.G., burada dönen bir eksen üzerinde araba şeklindeki koltuklardan oluşan eğlence aracı 'Crazy Dance'e bindi. İddiaya göre bir süre sonra eğlence aracının plastik aksamı koptu ve H.G. yere savruldu.

Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Bir parmağı kopma noktasına gelen yaralı çocuk tedavi altına alınırken, polis olayın yaşandığı lunapark da inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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