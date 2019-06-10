Güneş tutulması ne zaman, sorusu vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. En son 6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen güneş tutulması olayı Doğu Asya'da parçalı olarak görüldü. Peki, bir sonraki güneş tutulması ne zaman? 2019 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması nasıl olur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
GÜNEŞ TUTULMASI TAKVİMİ
Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;
|Tutulma Tarihi
|Nereden Görülecek
|Görülme türü
|2 Temmuz 2019
|Kuzey Amerika
|Tam
|26 Aralık 2019
|Kuzey Asya
|Halkalı
|21 Haziran 2020
|Kuzey Asya
|Halkalı
|14 Aralık 2020
|Kuzey Amerika
|Tam
|30 Nisan 2060
|Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya
|Tam
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