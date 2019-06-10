Güneş tutulması ne zaman, sorusu vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. En son 6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen güneş tutulması olayı Doğu Asya'da parçalı olarak görüldü. Peki, bir sonraki güneş tutulması ne zaman? 2019 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması nasıl olur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI TAKVİMİ

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;