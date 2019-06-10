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  • 10.06.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:07

ne zaman? 2019 Güneş tutulması Türkiye'den ne zaman görülecek? ?

, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. 2019 yılında gerçekleşecek güneş tutulmasının ne zaman olacğaı merak ediliyor. Peki, 2019 ? Güneş tutulması Türkiye'den ne zaman görülecek? ?

Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması ne zaman, sorusu vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. En son 6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen güneş tutulması olayı Doğu Asya'da parçalı olarak görüldü. Peki, bir sonraki güneş tutulması ne zaman? 2019 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması nasıl olur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI TAKVİMİ

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü
2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam
26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı
21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı
14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam
30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

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