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  • 10.06.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:03

Evini sattı hayatının şokunu yaşadı! Tam 500 bin lirayı...

Maltepe'de oturan 73 yaşındaki Nimet Çakıl isimli kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. 60 bin lira değerindeki para ve altınını dolandırıcılara kaptıran Çakıl, daha sonra da evini 500 bin liraya satarak tüm parayı dolandırıcılara verdi. Olayı çocuklarına anlatmasının ardından dolandırıldığını anlayan Çakıl savcılığa şikayette bulundu.

Maltepe İdealtepe oturan Nimet Çakıl'ı ilk olarak 22 Mayıs arayan kişiler, kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kadının kimliğini kaybetmediğini belirtmesi üzerine dolandırıcılar Çakıl'a kimliğinin kalpazanların eline geçtiğini söyledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kalpazanlara karşı operasyon başlattıklarını söyleyen dolandırıcılar, Nimet Çakıl'dan evde bulunan para ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi. Arayan kişilere inanan Çakıl, 22 Mayıs'ta evin yakınlarında bir yere içinde toplam 60 bin lira tutan altın ve parasının olduğu çantayı dolandırıcılara teslim etti.

EVİNİ SATTIRDILAR PARASINI ALDILAR
Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar bu defa da numarasını verdikleri bir emlakçıya Nimet Çakıl'dan evini satmasını istedi. Verilen numarayı arayan Nimet Çakıl, 24 Mayıs'ta emlakçı ile tapuya giderek yaşadığı apartmanın ikinci katında bulunan evini 500 bin liraya sattı. Satış işlemlerinde sorun yaşanmaması için de Çakıl'a akıl sağlığı yerinde raporu aldırıldı. Emlakçıya evini satan Nimet Çakıl, aldığı 500 bin lirayı da yine evinin yakınlarında buluştuğu bir kişiye verdi. Polisin operasyon yaptıktan sonra evini ve parasını geri vereceğini düşünen Nimet Çakıl, 1 Haziran'da durumu çocuklarına anlatınca dolandırıldığı ortaya çıktı. Savcılığa giden Nimet Çakıl ve çocukları, dolandıranlardan şikâyetçi oldu. Öte yandan, evi alan emlakçının da Nimet Çakıl'a dairesini 7-10 Haziran tarihlerinde boşaltacağına dair taahhütname imzalattığı ortaya çıktı.

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