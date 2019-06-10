Kırık dişini tedavi ettirmeyen yaşlı kadın, dil kanserine yakalandı. Dilinin yarısı, alınmak zorunda kaldı. Akılalmaz olay Denizli'de yaşandı. Halime Elçin (75), dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti. Daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için bölgede oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Elçin, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Dişinde bulunan kırığın dilinde kansere neden olduğunu aktaran Elçin ameliyatın başarılı geçip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
6 saatlik ameliyatla dilinin bir kısmı kesilen yaşlı kadın kanserden kurtuldu.
6 saatlik ameliyatla dilinin bir kısmı kesilen yaşlı kadın kanserden kurtuldu.
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