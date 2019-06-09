Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü için hediye fikirleri! Babalar Günü şiirleri

Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. Babalar Günü, babaları anımsama, onlara sevgi, saygı günü olarak her yıl kutlanan özel bir gündür. Peki, 2019 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi gün kutlanacak? Babalar Günü için ne hediye alınabilir? İşte Babalar Günü ile ilgili tüm her şey...

2019 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü 2019 yılında 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.