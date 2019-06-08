Diyarbakır'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa (33), annesinin üniversitede okumasını istemişti. Mersin'de yaşayan anne Ayla Çiğa (58) oğlunun isteğini yerine getirdi. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'ne girdi. 2 yılda okulunu bitirdi. Şehit annesi, şimdi de gözünü Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) dikti. DGS'ye girerek Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'ni kazanmayı hedefledi. Bu önemli sınav için çalışmalarına evladından kalan emanetlerin önündeki masada devam eden Ayla Çiğa, "Bundan sonra Ayla'ya durmak yok, okumak istiyorum. Ders çalışmak acımı hafifletiyor" dedi.
Şehit oğlunun isteği üzerine üniversite okuyan Ayla Çiğa, şimdi de Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanıyor.
Şehit oğlunun isteği üzerine üniversite okuyan Ayla Çiğa, şimdi de Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.