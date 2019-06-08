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Yüksekokuldan mezun olan şehit annesin şimdi de 'ye hazırlanıyor

Vatan dersi
'da 3 yıl önce 'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa (33), annesinin üniversitede okumasını istemişti. 'de yaşayan anne (58) oğlunun isteğini yerine getirdi. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'ne girdi. 2 yılda okulunu bitirdi. Şehit annesi, şimdi de gözünü 'na () dikti. DGS'ye girerek Turizm Fakültesi'ni kazanmayı hedefledi. Bu önemli sınav için çalışmalarına evladından kalan emanetlerin önündeki masada devam eden Ayla Çiğa, "Bundan sonra Ayla'ya durmak yok, okumak istiyorum. Ders çalışmak acımı hafifletiyor" dedi.



Şehit oğlunun isteği üzerine üniversite okuyan Ayla Çiğa, şimdi de Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanıyor.

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