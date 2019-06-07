Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.06.2019 06:29
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 06:38

Başkent'te gecekondu ı

'nın Çankaya ilçesinde bir gecekondu, çıkan sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Başkent'te gecekondu yangını

İncesu Mahallesi 153. Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Gecekondudan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Mahalle sakinlerinin gecekonduda bir kişinin köpek beslediğini söylemesi üzerine içeride arama yapan ekipler, bahçedeki yangından zarar görmeden kurtardı. Yangın nedeniyle hasar gören gecekondunun boş olduğu anlaşıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBaşkent'te gecekondu yangını
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri