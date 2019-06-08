Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı. Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, kuaförden şikayetçi oldu.