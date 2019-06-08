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  • 08.06.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 11:56

'da saçlarına boya yaptırmak isteyen kadın canından oluyordu

'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, röfle işlemi yaptırmak için kuaföre gitti. Normalde 45 dakika süren işlem 7 saat sürdü ve Güngör'ün saçları yandı. Ancak kabus bununla bitmedi ve yüzü gözü şişmeye başladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı. Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, kuaförden şikayetçi oldu.

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