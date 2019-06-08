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  • 08.06.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 12:04

'ta bayram tatili dönüşü korkunç : 3 ölü, 4 yaralı

'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. nın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri 'dan 'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Tatil dönüşü korkunç kaza! Cesetleri tarlaya savruldu

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan- kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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