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  • 09.06.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 07:29

Son dakika: 'ta dokuzuncu kattan düşen kadın öldü

Son dakika haberi... 'ta, bilinmeyen bir nedenle dokuzuncu kattaki evinin penceresinden düşen hayatını kaybetti. Olayı duyarak eve gelen Eraslan'ın yakınları fenalık geçirdi.

Sivas'ta feci olay!

Gökçebostan Mahallesi 17. Sokak'ta bir apartmanın dokuzuncu katında kızıyla yaşayan (79), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden önce park halindeki bir aracın üstüne, ardından apartmanın bahçesine düştü. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı duyarak eve gelen Eraslan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Zeynep Eraslan'ın alzaymır hastası olduğu öğrenildi. Eraslan'ın üzerine düştüğü araçta da hasar meydana geldi.

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