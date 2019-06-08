Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Gideroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olayın ardından jandarma tarafından köyde ve İhsangazi Devlet Hastanesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
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