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  • 09.06.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 07:34

'da korkunç olay... Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi... 'nun İhsangazi ilçesinde çıkan ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından köyde ve önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Gece yarısı korkunç olay... Çok sayıda ölü var

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan Gideroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olayın ardından jandarma tarafından köyde ve önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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