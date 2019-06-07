Kıraathanede sırtına mermi isabet eden kişi öldü

Bursa'da kıraathanede oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki Mülayim Hastürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kıraathanede oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına, nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.
Hastürk'ün yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sabit Balkan, birlikte oturduğu Hastürk'ün silah sesinin ardından yere yığıldığını söyledi.
Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
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