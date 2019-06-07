Babaları onurlandırmak adına kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Babaların önemini anlamak, baba sevgisini bir kere daha ön plana çıkarmak ve babaları onurlandırmak için kutlanan Babalar Günü'nün bu sene hangi tarihte kutlanacağı merakla araştırılıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. 2019 yılında Babalar Günü 16 Haziran'a denk geliyor.

Babalar Günü'nde, baba sevgisini ön plana çıkarmak için etkinlikler düzenlenir, babaları onurlandırmak için çeşitli davranışlar yapılır ve babaların önemini belirten çeşitli bilgiler paylaşılır. Aynı zamanda Babalar Günü'nde, babaların mutlu olması ve sevinmesi için çeşitli hediyeler de verilmektedir.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

● Gömlek

● Kol saati

● Ayakkabı

● TV koltuğu

● Kupa bardak

● Kalem seti

● Deri cüzdan

● Babaya özel tablo fotoğraf

● Tavla - satranç seti

● Tesbih

İLK BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.