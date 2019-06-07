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  • 08.06.2019 06:44
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 06:44

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralının tedavisi acil serviste devam ederken, polis ekipleri de yaptıkları çalışma sonucu A.Y'yi gözaltına aldı.

İzmir'de bıçaklı kavga!

Mehmet Yetkin ile A.Y. arasında Gazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Yetkin'i karnından, omuzundan ve kulak arasından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Yetkin, 112 acil servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisi acil serviste devam ederken, polis ekipleri de yaptıkları çalışma sonucu A.Y'yi gözaltına aldı.

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