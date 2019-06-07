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  • 07.06.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 11:28

Gökyüzünde korku dolu anlar! Yamaç paraşütü yaparken şahin saldırdı

'da 2011 yılından bu yana yamaç paraşütü sporu yapan iş insanı , 380 rakımlı 'nden atlayış yaptı. Aynı tepede yuvası bulunan şahin, atlayışından kısa süre sonra Sayın'a saldırdı. Uğur Sayın, bağırarak şahini uzaklaştırmaya çalıştı. Şahin kısa süre sonra uzaklaşırken, saldırı anı Uğur Sayın'ın kaskındaki kameraya yansıdı.

Gökyüzünde korku dolu anlar! Yamaç paraşütü yaparken şahin saldırdı

Şahinin 'nde yuvası olduğunu belirten , saldırıda yara almadığını söyledi. Pek çok kez tepeden atlayış yapmasına rağmen şahinin ilk defa saldırdığını kaydeden Sayın, "Bu sene biraz hırçın ama bize yavaş yavaş alışıyor, birlikte uçmaya alışıyor. Sanırım yavrusunu korumak için saldırdı" dedi.

ŞİMDİYE KADAR BÖYLE SERT BİR SALDIRISI OLMAMIŞTI
Şahinin başka paraşütçülere de saldırdığını anlatan Uğur Sayın, "Bazı arkadaşlarımızın paraşütlerinin kanatları yırtıldı. Şimdiye kadar böyle sert bir saldırısı olmamıştı. Bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bademağacı bölgesinde uçarken bu tür saldırılara maruz kalmıştık ama burada hiç olmamıştı. Biraz heyecan oluyor aslında, biz bağırıyoruz, o bağırıyor, birlikte uçuyoruz" diye konuştu.




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