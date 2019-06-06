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  • 06.06.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 14:57

Son dakika haberi: Çayda kaybolan 'un cansız bedeni bulundu

Son dakika...'ın Afşin ilçesinde, kardeşiyle birlikte serinlemek için girdiği 'nda akıntıya kapılarak, kaybolan Karatut'un (14) cansız bedeni bulundu.

Fatma Nur'dan çok acı haber!
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Dağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Karatut, iddiaya göre, kız kardeşiyle serinlemek için 'na girdi. Fatma Nur, akıntıya kapılıp, gözden kaybolurken, kız kardeşi ise kıyıya çıktı. Fatma Nur'un suda kaybolduğunu öğrenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, , Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar da bölgeye gelirken, Fatma Nur'u arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Gece saatlerine kadar sürdürülen arama çalışmalarına, bu sabah devam edildi. Ekipler, saat 10.30 sıralarında, Fatma 'un, çaya girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu.



Kızlarının ölüm haberini alan Karatut ailesi, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fatma Nur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fatma Nur Karatut'tan geri, 3 yıl önce Hurman Çayı önünde, kardeşiyle birlikte çektirdiği fotoğraf kaldı.

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