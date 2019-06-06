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  • 06.06.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 15:51

2019 ne zaman, hangi tarihte?

Ramazan Bayramı'nın son gününde vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında 'nın tarihi yer alıyor. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı merak konusu. Peki, hangi tarihte? olacak?

Kurban Bayramı ne zaman?

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın son gününde merakla tarihini merak ediyor. "olacak?" sorusu da merak konusu oldu. Peki, hangi tarihte? İşte Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019'DA KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz açıklanmadı.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir.

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