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  • 04.06.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 10:17

Son dakika haberi: 'da fabrikasında

'da bir fabrikasında çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Fabrikanın Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.




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