Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Fabrikanın Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.







