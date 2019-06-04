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  • 04.06.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:51

'de 'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

'de gece saatlerinde istikametine seyir halinde ilerleyen 'li otomobil ateş topuna dönerek, gece karanlığını aydınlattı. Araç söndürüldükten sonra trafik polislerinin kontrolünde trafiğin akışı yeniden sağlandı.

Otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

'de gece saatlerinde istikametine seyir halinde ilerleyen 'li otomobil ateş topuna dönerek, gece karanlığını aydınlattı. Sürücü ise uzaktan çaresizce aracının yanmasını izledi.

ALEVLERİ FARK ETTİ, KENDİNİ DIŞARI ATTI
, Ankara-Kırıkkale D-200 karayolunun 20. kilometresindeki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde ilerleyen otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine park ederek kendini dışarı attı.

OTOMOBİL ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ
Hemen itfaiye ekiplerine haber veren çaresiz sürücü aracının yanmasını uzaktan izledi. Kısa sürede büyüyen alevler LPG'li otomobili ateş topuna dönüştürdü. Olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek söndürmeyi başardı. Soğutma işlemlerinin ardından otomobilden geriye kalan sadece demir yığını oldu.

Otomobilde çıkan yangından dolayı D-200 karayolunda araç kuyruğu oluştu. Bir süre trafiğin akışı sağlanamadı. Araç söndürüldükten sonra trafik polislerinin kontrolünde trafiğin akışı yeniden sağlandı.

İtfaiye ekipleri otomobildeki yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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