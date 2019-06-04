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Kadın kaptan Aybike Alev Yanar'ın suç dosyası kabarık çıktı

Kaptan Aybike Alev Yanar, Kıbrıslı işadamı Serhat Akpınar'ın yatında çalıştı. Bir süre sonra patronuyla yakınlaştı. Gizli çektiği özel görüntülerle şantaj yaptı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadın kaptanın suç dosyası ise kabarık çıktı.

Alev yakar!
Aybike Alev Yanar (35), 20 yaşında kaptan olup, "Türkiye'nin en genç kadın kaptanı" unvanını aldı. Ancak adı suça karıştı! Yanar, Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın (55) yatında çalıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kaptan ile Akpınar ilişki yaşamaya başladı. İddilara göre, Yanar gizlice çektiği özel görüntülerle işadamına şantaj yaptı. Bu yolla Akpınar'ın bir şirketini ele geçirerek yüklü miktarda para aldı. Kıbrıslı işadamının şikayeti üzerine Yanar, gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Suçlamaları reddeden Yanar, sabıkalı çıktı. Yanar, hakaret suçundan hapis yattı. A.Ç. adına sahte sosyal medya hesabı açmaktan 5 ay hapis cezası aldı. Ancak denetimli serbestlikten yararlandı. Yanar'ın adı Sedat Aktaş'ın intiharıyla ilgili soruşturmada da yer aldı.



Akpınar, kendisine şantaj yapan Yanar ile suç ortağı kız kardeşi B.A.D ve eşi O.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Şantaj yapmakla suçlanan gemi kaptanı Yanar, "Yemekteyiz" yarışmasına katılmıştı. Yanar, daha sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nin önünde çektirdiği fotoğrafını, "Tahliye oldum" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı. "Şerefsizin birine şerefsiz dediğim için 3 gün ceza aldım. Göğsümü gere gere girdim, çıktım" ifadesini kullanmıştı.



Gemi kaptanı Aybike Alev Yanar'ın bir dönem Kıbrıslı işadamı Akpınar'ın kurucusu olduğu üniversitede denizcilik üzerine ders verdiği öğrenildi.



MEVLÜT YÜKSEL

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