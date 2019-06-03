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  • 04.06.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 01:37

'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Bursa'da bıçaklı kavga

Burhaniye Mahallesi Aliçilek Sokak'ta Necati V. ile aralarında husumet olduğu belirtilen grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Necati V, sırtından bıçaklandı.

Olay yerinden uzaklaşarak aynı sokakta bulunan vatandaşlardan yardım isteyen Necati V, mahalle sakinleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Necati V'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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