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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 00:33

’ta metruk bir binada çökme tehlikesi | Asariye Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbul ’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.



Olay, saat 22.40 sularında Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi.



POLİS VE ZABITA SEVK EDİLDİ
Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemenin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Binayla ilgili son durumu ise ekiplerin yapacakları incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

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