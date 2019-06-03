Ramazan Bayramı 04-06 Haziran tarihleri arasında tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Bu tarihler arasında bazı Büyükşehir belediyelerinde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Şimdi vatandaşlar "Bayramda hangi illerde ulaşım ücretsiz olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte o iller...

BAYRAMDA HANGİ İLLERDE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük ramazan bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda bayram süresince İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak. Bayramda 4 bin 524 araç, 42 bin 62 sefer ile hizmet verecek olan İETT, yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapacak ve Metro İstanbul da metro seferlerini sıklaştıracak.

İSPARK YOL ÜSTÜ 3 GÜN ÜCRETSİZ

İSPARK'ın kent genelindeki tüm yol üstü otoparkları, bayramın 1, 2. ve 3. günü ücretsiz hizmet verecek. Ağaç ve Peyzaj AŞ, Bahçe Marketlerde bayram boyunca tüm ürünlere, yüzde 15 indirim uygulanacak. Bayramın 1. ve 2. günü Karacaahmet ve Zincirlikuyu'da Mini Bahçe Market'ler açılarak İstanbullulara hizmet verilecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL SEFER SAATİ UYGULANACAK

İETT otobüslerinde 3 Haziran Arife günü Cumartesi günü geçerli olan sefer tarifesi uygulanırken 4-5-6 Haziranı kapsayan bayram günlerinde bayram için özel olarak oluşturulan sefer tarifesi uygulanacak. Yolcularımız sefer saatlerine İETT'nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinden ulaşabilecek.

KOCAELİ'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ramazan bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla, vatandaşlar 4 Haziran Salı günü başlayacak olan bayramın birinci gününden sona erdiği 6 Haziran Perşembe gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ramazan bayramında belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar – Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, parkomatların da ücretsiz olacak.

ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ankara'da 4 Haziran Salı günü saat 06.00'dan 6 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferikle ücretsiz seyahat edebilecek.

İZMİR'DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen bir başka önergeyle de Ramazan Bayramı süresince ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilmesi kararlaştırılmıştı.

ANTALYA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.