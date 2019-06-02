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  • 02.06.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 21:44

in şüpheli ölümü

’nın ilçesinin kırsal ’ndeki ormanlık yolda 60 yaşındaki ölü olarak bulundu. Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmayan in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ’na gönderildi.

Ukraynalı turistin şüpheli ölümü

merkeze 18 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Cennet Adası ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cenazenin 60 yaşındaki uyruklu 'a ait olduğu belirlendi. in üzerinde yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kurşun ve kesici alet izine rastlanılmazken, Stoianov'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından, Ukrayna Marmaris Fahri Konsolosluğu'na bilgi verilerek yakınlarına ulaşılması talep edildi. Jandarma şüpheli ölüm ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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