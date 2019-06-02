Boğaz’da yeni dönem! 600 yalının 100’ünü yabancılar aldı

REMAX Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıların İstanbul'a olan ilgisinin arttığını söyledi. İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon-500 milyon TL arasında. Boğaz'ın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğunu belirten Başaran, "Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip belli bir kesimin Boğaz'daki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. Avrupa yerine İstanbul'da yalı veya köşk tercih etmelerinin ilk sebebi vatandaşlık alabilmeleri" dedi. Irak, İran, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri, Katar'dan çok talep geldiğini belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, önemli detaylar verdi: Son dönemde gayrimenkulde dolardan TL'ye geçiş de alımları kolaylaştırdı, yalılar yabancılara göre daha ulaşılabilir hale geldi. Katarlılara 150 milyon dolara satılan Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı) en pahalı yalı konumunda. Katarlılar yine Sarıyer'de 75 milyon dolara yalı aldı. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar almış durumda. Ortadoğulular yalıları yazlık olarak kullanıyor...
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