Bugünkü
Takvim

75 yaşında üniversiteyi bitirdi, hedefi

Hurdacılık yapan 75 yaşındaki , üniversiteye girdi. ’nü 3 yılda bitirdi. Mezuniyet töreninde “Hedefim ” dedi.

Okuma 'Şevki'
Edirne'de yaşayan Şevki Kılıç (75), okuma azmiyle dikkat çekti. Kılıç, 1983'te üniversite sınavına girdi. Ancak eğitimine devam edemedi. Daha sonra 2011'de Karabük Üniversitesi, 2015'te de Kırklareli Üniversitesi'ni kazanan Kılıç, yine eğitimini sürdüremedi. Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 3 yıl önce yine sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. 4 yıllık okulu 3 yılda bitirdi. Kılıç, dün düzenlenen mezuniyet törenine bastonuyla gitti. Diplomasını alan , "Hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.



Arkadaşlarının 'Bastonlu Bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞevki Kılıç 75 yaşında üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri