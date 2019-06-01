Edirne'de yaşayan Şevki Kılıç (75), okuma azmiyle dikkat çekti. Kılıç, 1983'te üniversite sınavına girdi. Ancak eğitimine devam edemedi. Daha sonra 2011'de Karabük Üniversitesi, 2015'te de Kırklareli Üniversitesi'ni kazanan Kılıç, yine eğitimini sürdüremedi. Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 3 yıl önce yine sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. 4 yıllık okulu 3 yılda bitirdi. Kılıç, dün düzenlenen mezuniyet törenine bastonuyla gitti. Diplomasını alan Şevki Kılıç, "Hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.
Arkadaşlarının 'Bastonlu Bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiriyor.
Arkadaşlarının 'Bastonlu Bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiriyor.
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