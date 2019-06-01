yaşayan, okuma azmiyle dikkat çekti.Kılıç,'te üniversite sınavına girdi.Ancak eğitimine devam edemedi. Dahasonra'de'te de'nikazanan Kılıç, yine eğitiminisürdüremedi. Emekli olduktan sonrahurdacılık yaparak ailesini geçindirenKılıç, 3 yıl önce yine sınava girerek'ne yerleşti.4 yıllık okulu 3 yılda bitirdi. Kılıç,dün düzenlenen mezuniyet töreninebastonuyla gitti.Arkadaşlarının 'Bastonlu Bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiriyor.