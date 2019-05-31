Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
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