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  • 01.06.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 07:24

Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu, Geçidi ve Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolunun bağlantı yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi, 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun bu sabahtan itibaren artarak devam etmesi bekleniyor...

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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