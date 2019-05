Besleyici ve pratik bir lezzet şöleni olan çorbalar, Ramazan sofraları için de ideal besinler arasında sayılıyor. İftarda içilen çorba, uzun süre susuz kalan vücuttaki dengeyi sağlar. Oruç açıldıktan sonra yemeğe çorba ile devam etmek, gün boyu aç kalan mideyi rahatlatır, kan şekerinin dengeli olarak yükselmesini sağlar. Sindirime yardım eder ve hazımsızlığı önler. Ayı tabakta su, et suyu, tavuk suyu, sebze, et, tavuk, yoğurt, baharat, tahıl ve baklagilleri birlikte sunan çorbalar, vücuda yağ, karbonhidrat ve proteini bir arada sağlar. Sahurda içilen çorbalar içeriklerindeki yüksek su oranları ve farklı besin maddeleri ile gün boyu hissedilebilecek susuzluğu giderir ve tok tutar. İftarda ve sahurda düzenli çorba içmek, hem öğünlerde gereğinden fazla yemek yemeği engeller, hem de az kalori almayı sağladığı için de Ramazan'ı daha formda geçirmenize yardım eder.

ÇORBA YAPARKEN…

Çorbanızı harlı ateş yerine kısık ateşte pişirin.

Su yerine et, tavuk ve sebze suyu ile hazırlanan çorbalar daha lezzetli olur.

Çorbanız ince olursa kıvamını arttırmak için tereyağı ile sıvıyağ veya zeytinyağı karışımında kavurulmuş un ekleyebilirsiniz.

Pişerken çorbanın suyu azalırsa, suyu mutlaka sıcak olarak ekleyin.

Bir gün önceden kalan çorbanız yoğunlaşmışsa ısıtma sırasında üzerine biraz sıcak su ekleyebilirsiniz.

Terbiyeli çorba yaparken terbiyenin içine kaynayan çorbadan bir kepçe alıp iyice karıştırın. Daha sona sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

1-2 taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Yoğurtlu ve terbiyeli çorbalara tuzu kesilmesini önlemek için çorbayı ocaktan indirmeden hemen önce ekleyin.

Krema kullanılan çorbalarda da kremayı, ocaktan almadan önce tencereye eklemek gerekir.

Et ve tavuk suyu ile yapılan çorbalara yağ eklerken, et ve tavuk suyundaki yağ miktarını da göz önünde bulundurun.

Sebze çorbası yaparken, sebzeleri aynı büyüklükte doğrarsanız eşit pişmelerini sağlarsınız.

Çorbanızın lezzetini arttırmak için kızdırılmış tereyağına pulbiber ve nane ekleyip çevirdikten sonra servis sırasında üzerine gezdirebilirsiniz.

Bakliyatlı, etli ve tavuklu çorbalara servis sırasında limon ve karabiber ekleyebilirsiniz.

Domates ve tarhana çorbalarına haşlanmış kuru fasulye, nohut ve buğday ekleyerek besin değerlerini arttırabilirsiniz.

TÜRKiYE'NiN GÜVENDiĞi TARiFLERiN ADRESi SOFRA DERGiSi'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:

Ayran aşı

Fırında tavuk budu

Kabak dolması

Kavurmalı ve pastırmalı tart

Kadayıflı kek

AYRAN AŞI - 6 KİŞİLİK

1 SU BARDAĞI AŞURELIK BUĞDAY (DÖVME)

YETERI KADAR SU

2 SU BARDAĞI SÜZME YOĞURT

1 ADET YUMURTA

1/2 ÇAY BARDAĞI SÜT

1/2 DEMET TAZE KİŞNİŞ (AŞOTU)

TUZ

KÖFTE İÇİN:

200 GRAM KIYMA

1 ADET KÜÇÜK

BOY SOĞAN

TUZ, KARABIBER

ÜZERI İÇİN:

3 ÇORBA KAŞIĞI

TEREYAĞI

2 ÇAY KAŞIĞI PULBİBER





Aşurelik buğdayı akşamdan tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir taşım kaynatın. Tencerenin ağzını kapatıp dinlendirin. Ertesi gün suyu bittikçe sıcak su ilave ederek, buğday yumuşayana dek pişirin. Köfte için kıyma, ince doğranmış veya rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. İçinde yeteri kadar suyu bulunan haşlanmış buğdayın içine köfteleri ilave edip pişirin. Yoğurdu ayrı bir kaba alın. Yumurta, süt ve gerekirse az miktarda su ekleyip iyice çırpın. Buğdayı haşladığınız sudan azar azar ve karıştırarak 1 kepçe ilave edin. Ocağa oturtup ısıtın ve buğdayın bulunduğu tencereye ekleyin. Kıyılmış kişniş ilave edip, tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip, pulbiber serperek servis yapın.

FIRINDA TAVUK BUDU - 4-6 KİŞİLİK

8 ADET TAVUK BAGET

2 ADET HAVUÇ

7-8 ADET BEBEK PATATES

8-10 ADET ARPACIK SOĞAN

4-5 DAL TAZE KEKİK

3 ÇORBA KAŞIĞI

BALZAMİK SİRKE

1 ÇORBA KAŞIĞI HARDAL

2 ÇORBA KAŞIĞI ODA SICAKLIĞINDA MARGARİN

1 TATLI KAŞIĞI KÖRİ

1 SU BARDAĞI

TAVUK SUYU

TUZ, KARABİBER

Tavuk butlarını fırın kabına alın. Havuçları soyup irice doğrayın. Patatesleri kabuklu olarak büyüklüklerine göre 2'ye veya 4'e bölün. Arpacık soğanları temizleyin. Tüm sebzeleri tavuğa ekleyin. Kekik, balzamik sirke, hardal, margarin, köri, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Tavuk suyunu üzerine gezdirin. Fırın kabının üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile iyice kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Sürenin sonunda kabın üzerinden folyoyu alıp 15-20 dakika daha pişirip servis yapın.



KABAK DOLMASI - 4-6 KİŞİLİK

7 ADET ORTA BOY KABAK

200 GRAM KÖFTELIK BULGUR

1 ADET SOĞAN

170 GRAM YAĞSIZ KIYMA

5 DİŞ SARMISAK

1 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1.5 SU BARDAĞI SU

TUZ, PULBIBER,

KIMYON, KIŞNIŞ

SERVİS İÇİN:

SARMISAKLI YOĞURT







Kabakları temizleyip içlerini oyun. Soğanı ince kıyıp geniş bir kaba alın. Üzerine bulgur, kıyma, kıyılmış sarmısak, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun (çok kuru olursa biraz su ekleyebilirsiniz). Hazırladığınız malzemeyi et makinesinden veya robottan geçirin. Yeniden yoğurun. Gerekirse su ekleyip toparlayın ve zeytinyağı ilavesiyle tekrar çekin. Hazırladığınız malzemeyi kabakların içine sıkıca doldurun. Daha sonra kabakları 3-4 cm boyunda dilimleyin. Küçük bir tencereye yerleştirin. Sıcak su ekleyip, üzerine ateşe dayanıklı bir tabak yerleştirin. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra ise kaynardan düşmeyecek kadar kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Sarmısaklı yoğurtla servis yapın.



KAVURMALI VE PASTIRMALI TART - 8 KİŞİLİK



HAMURU İÇİN:

1 ADET YUMURTA

2 ÇORBA KAŞIĞI YOĞURT

2 ÇORBA KAŞIĞI ODA

SICAKLIĞINDA MARGARIN

YARIM ÇAY KAŞIĞI TUZ

2 SU BARDAĞI UN

2-3 ÇORBA KAŞIĞI SOĞUK SU

İÇ HARCI İÇİN:

50 GRAM KAVURMA

9 DILIM PASTIRMA

YARIM DEMET TAZE SOĞAN

1 SU BARDAĞI ISPANAK KÖKÜ

ÜZERİNE:

2 ADET YUMURTA

1 SU BARDAĞI SÜT

1 ÇORBA KAŞIĞI UN

1 ÇAY BARDAĞI RENDELENMIŞ

KAŞAR PEYNIRI

TUZ, KARABIBER, PULBİBER





ÖNCELIKLE hamur için yoğurma kabına yumurta, yoğurt, yağ, tuz, un ve suyu koyun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve unlanmış tezgahta merdane yardımıyla açın. 28 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru döşeyin. İri parçalar halinde doğranmış pastırma ile kavurma, kıyılmış taze soğan ve ıspanak kökünü bir kapta karıştırıp, hamurun üzerine yerleştirin. Derin bir kapta yumurta, süt, un, tuz, karabiber ve pulbiberi çırpın. Pastırmalı harcın üzerine gezdirin. Kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra ılınmasını bekleyin ve kalıptan çıkarıp dilimleyerek, servis yapın.

AŞÇININ NOTU: Suyun ölçüsü az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz.



KADAYIFLI KEK - 8-10 KİŞİLİK



300 GRAM KADAYIF

KEKİ IÇIN: 4 ADET ODA SICAKLIĞINDA YUMURTA

1 SU BARDAĞI TOZŞEKER

2 SU BARDAĞI UN

1 PAKET KABARTMA TOZU

1 SU BARDAĞI TOZ

ANTEP FISTIĞI

1 PAKET VANILYA

ÜZERINE: 125 GRAM

MARGARİN

ŞERBETİ İÇİN:

4 SU BARDAĞI TOZŞEKER

4 SU BARDAĞI SU

1/4 LİMONUN SUYU

SERVİS İÇİN:

DONDURMA



Kadayıfı ikiye ayırın ve elinizle didikleyin. Yarısını kelepçeli kek kalıbına iyice bastırarak yerleştirin ve kalıptaki kadayıfı çıkarıp, pişirme kağıdı üzerine alın. İkinci parça kadayıfı da kelepçeli kek kalıbına iyice bastırarak yerleştirin. Keki için yumurta ve tozşekeri derin bir kapta çırpın. Un, kabartma tozu, toz antepfıstığı ve vanilyayı ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Daha sonra kek kalıbının içindeki kadayıfın üzerine kek harcını boşaltın. Önceden hazırladığınız kadayıfı, pişirme kağıdı yardımıyla kek harcının üzerine yerleştirin ve elinizle hafifçe bastırın. Margarini ufak parçalara ayırıp, kadayıfın üzerini kaplayacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kadayıfın üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin. Diğer taraftan şerbeti için tozşeker, su ve limon suyunu bir tencereye alıp, kaynatın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve soğutun. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çektikten sonra dilimleyerek, dondurma ile birlikte servis yapın.