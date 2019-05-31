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  • 31.05.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 16:02

İstanbul'da 'ye girecek öğrenciler dikkat! Toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, verecek.

LGS'ye girecekler dikkat! Ücretsiz olacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubu'nun 'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, , Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, büs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

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