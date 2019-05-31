Ramazan ayının sonlarına gelindi. İslam alemi Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz, umutlarımızın hayat bulduğu, tüm insanlığın geleceğe sevgiyle baktığı, annelerimizi babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz eşi benzeri bulunmayan günlerdendir. Peki, 2019 Şeker Bayramı olarak nitelendirilen Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün olacak? İşte 2019 Ramazan Bayramı takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN OLACAK?

Müslümanlar, 3 Haziran'da son orucunu tutacak ve on bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e veda edecek. Ertesi gün (4 Haziran) halk arasında şeker bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olacak. Bayram üç gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

En çok merak edilen konulardan biri de bayram tatili oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.