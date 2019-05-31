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Dediğini yaptı

Dediğini yaptı
Edirne'de bir süredir birlikte olan S.P. ve polis memuru sevgilisi Y.K. aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle dün tartışmaya başladı. Genç kadının ayrılma talebine olumsuz karşılık veren polis memuru, 'Eğer benden ayrılırsan kafama sıkarım' diyerek beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Kanlar içinde yere yığılan Y.K. ağır yaralandı. Genç adam, ilk müdahalesinin ardından bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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