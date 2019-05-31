Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın 9 aydır üzerinde çalıştığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin detaylarını Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı:
Amacımız, tüm kurumlarımızın, mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, hukuki güvenliğe, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan diğer tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Yargı Reformu Belgesi, içerdiği birçok amaç ve hedefle hem vatandaşlarımızın sisteme duydukları güveni artıracak, hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır.
İfade özgürlüğünü, demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Bu belgeyle, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.
Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların yükseltilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlıyoruz. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu anlayışla, tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız.
Tutukluluk sürelerinin, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz. Bu çalışmamız, vatandaşlarımızın sisteme güvenini arttıracak. Daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacak.
İnternet sitesinin tamamına değil, ilgili kısmına sınırlama.
Avukatlara yeşil pasaport. Delil toplamada daha çok yetki.
Hakim ve savcılar için coğrafi teminat. Yardımcı hakim ve savcılık...
Hukuk fakültesi eğitimi 5 yıla çıkıyor...
Hukuk meslek liselerine giriş sınavı geliyor.
Çevre, imar, enerji alanlarına özel mahkemeler...
Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla çalışacak.
Tanıklara özel bekleme odaları yapılacak.
Belli sözleşmelerde avukat zorunluluğu...
Hafif suçlarda cezada pazarlık yöntemi...
15 yaşından küçük suçlulara, özel uygulama.
Yaşlı, hamile ve çocuğa ev hapsi...
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlarla ilgili yapılacak düzenlemeler için Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, yargı çalışanlarına Külliye'de iftar verdi. Türkiye'nin bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozunun arttığını belirten Erdoğan, "82 milyonun her bir ferdinden felaket tellallarına prim vermemesini rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımdan Türkiye'nin potansiyeline güvenmesini, bu ülkeye inanmasını istiyorum. Hele hele bir olur, iri olur, diri olur, kardeş olur, hep birlikte Türkiye olursak Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur" dedi.
Başkan Erdoğan, Rus lideri Putin ile telefonda konuştu. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmenin gerekliliğini vurguladı. İki lider Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelme kararı aldı.
Amacımız, tüm kurumlarımızın, mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, hukuki güvenliğe, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan diğer tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Yargı Reformu Belgesi, içerdiği birçok amaç ve hedefle hem vatandaşlarımızın sisteme duydukları güveni artıracak, hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır.
İfade özgürlüğünü, demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Bu belgeyle, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.
Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların yükseltilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlıyoruz. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu anlayışla, tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız.
Tutukluluk sürelerinin, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz. Bu çalışmamız, vatandaşlarımızın sisteme güvenini arttıracak. Daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacak.
AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT
İnternet sitesinin tamamına değil, ilgili kısmına sınırlama.
Avukatlara yeşil pasaport. Delil toplamada daha çok yetki.
Hakim ve savcılar için coğrafi teminat. Yardımcı hakim ve savcılık...
Hukuk fakültesi eğitimi 5 yıla çıkıyor...
Hukuk meslek liselerine giriş sınavı geliyor.
Çevre, imar, enerji alanlarına özel mahkemeler...
Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla çalışacak.
Tanıklara özel bekleme odaları yapılacak.
Belli sözleşmelerde avukat zorunluluğu...
Hafif suçlarda cezada pazarlık yöntemi...
15 yaşından küçük suçlulara, özel uygulama.
Yaşlı, hamile ve çocuğa ev hapsi...
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlarla ilgili yapılacak düzenlemeler için Erdoğan'a teşekkür etti.
FELAKET TELLALLARINA PRİM VERMEYİN
Başkan Erdoğan, yargı çalışanlarına Külliye'de iftar verdi. Türkiye'nin bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozunun arttığını belirten Erdoğan, "82 milyonun her bir ferdinden felaket tellallarına prim vermemesini rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımdan Türkiye'nin potansiyeline güvenmesini, bu ülkeye inanmasını istiyorum. Hele hele bir olur, iri olur, diri olur, kardeş olur, hep birlikte Türkiye olursak Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur" dedi.
PUTİN İLE İDLİB'İ GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus lideri Putin ile telefonda konuştu. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmenin gerekliliğini vurguladı. İki lider Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelme kararı aldı.
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