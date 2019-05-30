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  • 31.05.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 06:51

Son dakika: 'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... 'da feci ! Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çok feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi

Ercan Çakar (24) idaresindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, -Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23), 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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