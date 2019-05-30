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  • 31.05.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 06:49

'da 11 yaşındaki çocuk ta ölümden döndü

'nın Seydişehir ilçesinde uyruklu S.S. (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı.

Lunaparkta dehşet! Saçı kesilerek kurtarıldı...

Olay, akşam saatlerinde Hacı Seyitali Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen S.S., parktaki oturarak çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak döndüğü sırada S.S.'ın saçları oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya takıldı.

Yaralanan ve oyuncakta mahsur kalan S., çağrılan itfaiye ekiplerinin saçını kesmesi sonucu kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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