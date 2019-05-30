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  • 30.05.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 11:40

Son dakika haberi... 'nda feci ölüm!

Ömerli'de ormanda çalışma yapan Müdürlüğü'ne bağlı ekibin traktörü, yamaçtan 'na düştü. Traktör sulara gömülürken, sürücüsünü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Ömerli Barajı'nda feci ölüm!
Edinilen bilgiye göre Bölge Müdürlüğü'nde ekiplerinin ormanda çalışma yürüttüğü sırada bir traktör yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Ömerli Yeşil Vadi Mevkii'nde meydana gelen olayda traktör 'na düştü. Traktör suya gömülürken, sürücü kayboldu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler sürücünün cansız bedenine ulaştı. Cenaze Kurumu morguna kaldırıldı.

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