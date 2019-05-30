Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.05.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 11:23

ipucu sorusu 30 Mayıs: UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan kitabın yazarı kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi Magazin yarışması olarak 12.30'da başlayacak olan Hadi'nin ipucu sorusu ünlü bir şarkıcıdan geliyor. Bu şarkıcı, çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazmıştır. Peki, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan kitabın yazarı kimdir? İşte 30 Mayıs sorusu cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. 12.30'da başlayacak yarışma öncesinde yapılan açıklamada, ipucu sorusunun ünlü bir şarkıcıdan geldiği bildirildi. Çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan bu şarkıcının kim olduğu soruluyor. Peki, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan kitabın yazarı kimdir? İşte 30 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (30 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcımız hakkında sevgili hadiciler. Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı tarafından yazılan bu kitap, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşmuş ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilmiştir. Sizce bu kitabı yazan şarkıcımız kim?" denildi.

İşte cevabı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHadi ipucu sorusu 30 Mayıs: UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan kitabın yazarı kimdir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri