Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. 12.30'da başlayacak yarışma öncesinde yapılan açıklamada, ipucu sorusunun ünlü bir şarkıcıdan geldiği bildirildi. Çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan bu şarkıcının kim olduğu soruluyor. Peki, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan kitabın yazarı kimdir? İşte 30 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (30 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcımız hakkında sevgili hadiciler. Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı tarafından yazılan bu kitap, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşmuş ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilmiştir. Sizce bu kitabı yazan şarkıcımız kim?" denildi.

İşte cevabı...