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  • 28.05.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 10:20

: 'da metro inşaatında yangın

haberine göre Alibeyköy'de yapımı devam eden metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alibeyköy Metro İstasyonu şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, metro inşaatının şantiye alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şantiye çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü.

Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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