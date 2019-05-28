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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 08:50

Son dakika: Muğla'da 'nde 4,6 büyüklüğünde |

Son dakika... AFAD, Muğla’da merkezli 4,6 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Gelen bilgilere göre deprem bu sabah 08:27'de gerçekleşti. İşte ...

AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü olan 4,6 büyüklüğünde kaydedildi.

Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



SON DEPREMLER:

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