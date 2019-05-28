Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER:
İşte son depremler listesi:
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