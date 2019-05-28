Kiracı, kiralarsa...

Mal sahibi olduğum bir dükkanda kiracı olan şirket, dükkanı alt kiralama ile başka bir şirkete kiralamış. Fatura kesiyor. Bu kiracıyı işyerinden nasıl çıkartabilirim? Kiracıyı tahliye edebilir miyim? Bu yaptığı yasal mı?
Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Keza TBK 322/2. Maddesi "Kiracı konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemez" hükmünü amirdir. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifeti ile tahliye etmesini sağlayabilirsiniz.
ÇOCUK GÖSTERİLMİYORSA İCRA KANALINA BAŞVURABİLİRSİNİZ
Eşimle 2 yıl önce boşandık 3 yaşında bir kızımız var. Mahkeme 2 haftada bir çocuğu alabileceğime karar verdi. Fakat eşim her defasında bir bahane bularak çocuğu bana göstermiyor. Çocuğum babasını tanıyamadan büyüyor. Ben onun en güzel çağlarını kaçırıyorum. Ne yapabilirim?
Boşanma davası sonunda çocuğun velayeti anne veya babadan birine verilir. Velayet kendisine verilmeyen taraf için de "çocukla kişisel ilişki tesisi" denilen belirli gün ve saatlerde çocukla görüşebileceği bir karar tesis edilir. Eğer taraflar kendi özgür iradeleriyle anlaşırlarsa çocuğun menfaatini de düşünerek bu günler için kişisel ilişki tesis edilir. Tarafların anlaşamamaları halinde bu günleri hakim resen tayin edecektir. Fakat basına yansıyan haberlede de çok sık karşılaştığımız üzere, eşler boşanma döneminde neredeyse birbirlerine düşman oluyor, velayet hakkı kendisine verilen taraf da çocuğu göstermemek, çocuğu karşı taraf hakkında doldurmak ilişkilerini zedelemek maksatlı birçok girişim içine giriyor. Bu da savaş halinde anne ve babalar, psikolojileri yerle bir olmuş çocuklar ortaya çıkarıyor. Mahkemenin vermiş olduğu kişisel ilişki tesisi kararını yerine getirmeyen eşe karşı çocuğun icra kanalı ile alınabilmesini mümkün kılan yasal düzenlemelerimiz mevcut. Velayet hakkı sahibi taraf çocuğu göstermediğinde diğer taraf, icra müdürlüğüne giderek çocuk tesliminin sağlanmasını talep ediyor ve icra müdürü, pedegog ve gerektiği hallerde bir polisle çocuk bir eşyaymışçasına teslim alınıyor ve teslim ediliyor. Bu da oldukça üzücü bir durum ama hukuken çocuğunuzu görebilmenin yolu bu. Ayrıca eşinize, çocuğu göstermemenin velayet hakkının kötüye kullanılması anlamına geldiğini ve bu nedenle velayetin değiştirilmesi davası açarak velayeti alabileceğinizi söyleyin. Belki çözüm için işinize yarar. Eğer bu konuda anlaşmazlık sürüyorsa gerçekten de velayet hakkının kötüye kullanılması gerekçesi ile velayetin değiştirilmesini dava edebilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Keza TBK 322/2. Maddesi "Kiracı konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemez" hükmünü amirdir. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifeti ile tahliye etmesini sağlayabilirsiniz.
ÇOCUK GÖSTERİLMİYORSA İCRA KANALINA BAŞVURABİLİRSİNİZ
Eşimle 2 yıl önce boşandık 3 yaşında bir kızımız var. Mahkeme 2 haftada bir çocuğu alabileceğime karar verdi. Fakat eşim her defasında bir bahane bularak çocuğu bana göstermiyor. Çocuğum babasını tanıyamadan büyüyor. Ben onun en güzel çağlarını kaçırıyorum. Ne yapabilirim?
Boşanma davası sonunda çocuğun velayeti anne veya babadan birine verilir. Velayet kendisine verilmeyen taraf için de "çocukla kişisel ilişki tesisi" denilen belirli gün ve saatlerde çocukla görüşebileceği bir karar tesis edilir. Eğer taraflar kendi özgür iradeleriyle anlaşırlarsa çocuğun menfaatini de düşünerek bu günler için kişisel ilişki tesis edilir. Tarafların anlaşamamaları halinde bu günleri hakim resen tayin edecektir. Fakat basına yansıyan haberlede de çok sık karşılaştığımız üzere, eşler boşanma döneminde neredeyse birbirlerine düşman oluyor, velayet hakkı kendisine verilen taraf da çocuğu göstermemek, çocuğu karşı taraf hakkında doldurmak ilişkilerini zedelemek maksatlı birçok girişim içine giriyor. Bu da savaş halinde anne ve babalar, psikolojileri yerle bir olmuş çocuklar ortaya çıkarıyor. Mahkemenin vermiş olduğu kişisel ilişki tesisi kararını yerine getirmeyen eşe karşı çocuğun icra kanalı ile alınabilmesini mümkün kılan yasal düzenlemelerimiz mevcut. Velayet hakkı sahibi taraf çocuğu göstermediğinde diğer taraf, icra müdürlüğüne giderek çocuk tesliminin sağlanmasını talep ediyor ve icra müdürü, pedegog ve gerektiği hallerde bir polisle çocuk bir eşyaymışçasına teslim alınıyor ve teslim ediliyor. Bu da oldukça üzücü bir durum ama hukuken çocuğunuzu görebilmenin yolu bu. Ayrıca eşinize, çocuğu göstermemenin velayet hakkının kötüye kullanılması anlamına geldiğini ve bu nedenle velayetin değiştirilmesi davası açarak velayeti alabileceğinizi söyleyin. Belki çözüm için işinize yarar. Eğer bu konuda anlaşmazlık sürüyorsa gerçekten de velayet hakkının kötüye kullanılması gerekçesi ile velayetin değiştirilmesini dava edebilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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